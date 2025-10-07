Fehlende Großdeals limitieren den Umsatz des Stuttgarter Bürovermietungsmarktes

Der Stuttgarter Bürovermietungsmarkt (inklusive Leinfelden-Echterdingen) verzeichnete mit einem Flächenumsatz von circa 110.000 m² in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 ein leicht unterdurchschnittliches Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum (circa 146.000 m²).

.

Die rückläufige Entwicklung im dritten Quartal ist dabei primär auf das Ausbleiben großvolumiger Vertragsabschlüsse im dritten Quartal zurückzuführen. So konnte in den vergangenen drei Monaten nur ein Abschluss mit mehr als 3.000 m² registriert werden, wodurch der Flächenumsatz des Quartals mit lediglich circa 19.800 m² unterdurchschnittlich ausfiel. Eigennutzer traten im bisherigen Jahresverlauf kaum in Erscheinung, sodass der Umsatz nahezu vollständig durch Vermietungen generiert wurde. Mit einem Vermietungsumsatz (exklusive Eigennutzer) von ca. 106.400 m² bewegt sich dieser Wert annähernd auf dem mittleren Niveau der vergangenen fünf Jahre (113.200 m²) und dokumentiert trotz des temporären Rückgangs bei großflächigen Abschlüssen eine gewisse Marktstabilität.



„Dem Stuttgarter Bürovermietungsmarkt fehlten zwar im dritten Quartal die Großdeals, im gesamten Jahresverlauf konnten wir aber ein breites Nachfragespektrum über alle Flächensegmente beobachten. Mehr als die Hälfte aller Vermietungen entfielen in den ersten drei Quartalen auf die Teilmärkte City und Innenstadt. Dies unterstreicht, dass der Fokus vieler Nutzer aktuell auf den Zentrumslagen liegt. Während wir weiterhin beobachten, dass Eigentümer hochwertiger und ESG-konformer Flächen in diesen Lagen an einem anhaltenden Mietpreiswachstum partizipieren, erwarten wir in Stadtteillagen ein nach wie vor selektives Nachfrageverhalten“, erläutert Frank Leukhardt, Regional Manager Stuttgart bei Colliers.



Bei der Entwicklung des Leerstandes zeigt sich weiterhin eine anhaltende Differenzierung zwischen den peripheren Teilmärkten und der Stuttgarter Zentrumslage. So stieg der Anteil der verfügbaren Flächen in den Teilmärkten City und Innenstadt gegenüber dem Vorquartal nur geringfügig um 10 Basispunkte auf 3,7 Prozent an, während in einigen peripheren Teilmärkten mittlerweile zweistellige Leerstandsquoten verzeichnet werden. Der Gesamtmarkt erzielte bei einem Flächenbestand von rund 8,6 Millionen m² und einem verfügbaren Angebot von circa 546.200 m² zum 30.09.2025 eine Leerstandsquote von 6,6 Prozent und somit einen Wert, der 20 Basispunkte über dem des Vorquartals lag.



Aufgrund der weiterhin ausgeprägten Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büroflächen blieben auch die Mietpreise auf hohem Niveau. So bestätigte die Spitzenmiete mit 37,00 Euro/m² den Stand des Vorquartals. Die Durchschnittsmiete erreichte mit 20,10 Euro/m² zwar nicht mehr ganz den Vorjahresquartalswert (20,70 Euro/m²), notierte aber weiterhin erheblich über dem Niveau des dritten Quartals 2023 (18,10 Euro/m²).



Julius Schuster, Head of Office Letting Stuttgart bei Colliers, ergänzt: „Auch wenn in den vergangenen drei Monaten keine großvolumigen Abschlüsse verzeichnet wurden, zeigt sich der Stuttgarter Bürovermietungsmarkt weiterhin aktiv und stabil – insbesondere im kleinen und mittelgroßen Flächensegment. Die Kombination aus einem hohen Mietpreisniveau, stabilisierter Nachfrage sowie hohen Vorvermietungsquoten bei Projektentwicklungen indiziert unserer Ansicht nach eine langsam fortschreitende qualitätsgetriebene Markttransformation. Auch vor dem Hintergrund, dass sich bereits für das vierte Quartal wieder großflächigere Anmietungen abzeichnen, erwarten wir bis zum Ende des Jahres einen Flächenumsatz von circa 180.000 m².“