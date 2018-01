Fehlende Flächen trüben das Jahresergebnis des Bremer Markt für Logistik

Das Flächenumsatzergebnis auf dem Markt für Logistik- und Industrieflächen (Verkauf und Vermietung) in Bremen, Bremerhaven und dem direkten Umland konnte im Jahr 2017 nicht an die guten Werte des Vorjahres anknüpfen. Mit rund 150.000 m² fiel der Flächenumsatz im Vergleich zum Vorjahr (2016: ca. 225.000 m²) um 33 Prozent niedriger aus.

„Auch wenn die Flächennachfrage besonders in der ersten Jahreshälfte ähnlich stark wie im Vorjahr war, konnten viele Unternehmen durch das limitierte Angebot an verfügbaren Logistik- und Industrieflächen im Bremer Stadtgebiet keine Mietverträge schließen“, begründet Björn Sundermann, Leiter für Logistik- und Industrieimmobilien bei Robert C. Spies, den Rückgang um 75.000 m². „Hinzu kommt, dass im vergangenen Jahr Großvermietungen fehlten, da kaum moderne großflächige Logistikflächen auf dem Markt angeboten werden.“ Die historisch niedrige Leerstandquote liegt weiterhin unter einem Prozent bei einem Flächenbestand von aktuell rund 4 Mio. m².



Spekulative Neubauten fehlen

In Bremen herrscht ein Mangel an hochwertigen Logistik- und Produktionsflächen, der u. a. auf den aktuell nicht vorhandenen, spekulativ errichteten Neubauflächen basiert, da kaum baureife Grundstücke zur Verfügung stehen. „Die sich im Eigentum befindlichen Logistik- und Industriegrundstücke müssten stärker für Spekulativbauten zur Verfügung gestellt werden, um für eine Entlastung auf dem Markt zu sorgen“, so Sundermann. Insbesondere für Kontraktlogistiker gab es in 2017 kaum geeignete Flächen in der Region. Aufgrund der starken Angebotsverengung hat die Kompromissbereitschaft der Nutzer weiter zugenommen. „Die generelle Verfügbarkeit steht aktuell klar im Fokus, während vor einigen Jahren vorwiegend Lage- und Ausstattungsparameter maßgebliche Kriterien bei der Flächenwahl waren“, betont der Immobilienexperte. Die Spitzenmiete liegt bei 4,50 Euro/m² (ohne Sondereinbauten) und kann im Güterverkehrszentrum (GVZ) und im Gewerbegebiet Hansalinie erzielt werden. Die Durchschnittsmiete hat sich moderat auf 3,20 Euro/m² erhöht.



Größter Abschluss in Achim

Anders sieht es in den Gewerbegebieten in den Nachbargemeinden aus – insbesondere Achim und Weyhe bieten attraktive Perspektiven, wenn es um kurzfristig verfügbare Flächen geht. „Die anhaltende Flächenknappheit hat dazu geführt, dass Unternehmen im vergangenen Jahr zunehmend auf das Umland ausgewichen sind“, sagt Sundermann. Flächengesuche über 20.000 m² seien im Stadtgebiet schwierig zu bedienen. So wurde auch in Achim der größte Abschluss in 2017, die Neubau-Anmietung durch Mercedes im ersten Quartal über 23.500 m², registriert.



Mit knapp 27 Prozent verhält sich der Anteil der Eigennutzer stabil. Aufgrund der gegenwärtig attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten prüfen Unternehmen vermehrt den Kauf einer Bestandsimmobilie. Auf Vermietungen entfallen 73 Prozent (ca. 110.000 m²) des Gesamtflächenumsatzes.



Ausblick 2018: Attraktive Marktchancen

Die positive Stimmung auf dem bundesweiten Logistikimmobilienmarkt ist in Bremen aber auch in den anderen norddeutschen Märkten wie Hannover, Hamburg und Osnabrück deutlich spürbar. Im Jahr 2018 erwartet die Robert C. Spies Unternehmensgruppe aufgrund der weiterhin guten konjunkturellen Aussichten und der anhaltend dynamischen Nachfrage nach Lager-, Logistik- und Produktionsflächen in Bremen wieder mit einem Anstieg des Flächenumsatzes. Ein Schwerpunkt wird auch die gestiegene Nachfrage nach zentrumsnahen City-Logistikflächen im Rahmen des E-Commerce sein. „Wir erwarten, dass sich der Jahresflächenumsatz im kommenden Jahr wieder über der 180.000 m² Marke einpendeln wird“, prognostiziert der Industrieimmobilienexperte. Erste Anzeichen, dass die Anzahl der spekulativen Neubauten zukünftig steigen wird, sind bereits zu erkennen – aktuell sind beispielsweise ca. 10.000 m² Neubaulogistikfläche in Achim auf den Markt gekommen. Vor dem Hintergrund der Flächennot und der im Industrie- und Logistikimmobilienbereich vergleichsweise hohen Renditen bieten sich zukünftig für Projektentwickler interessante Perspektiven. Die Kaufpreise von Bestandsimmobilien sind in jüngster Vergangenheit signifikant gestiegen: „Je nach Immobilienart werden zwischen dem 12 und 16-fachen – in Einzelfällen und bei idealen Rahmenparametern sind mitunter auch das 20-fache der Jahresnettokaltmiete vorstellbar“, erläutert Sundermann. „Privatinvestoren, Stiftungen und Family Offices aber auch institutionelle Anleger zeigen eine stärkere Investitionsfreudigkeit in die Assetklasse Logistik als noch vor einigen Jahren – das mangelnde Produkt führt parallel dazu, dass die Investoren zunehmend flexibler werden.“ So werden sowohl neue Standorte als auch Objekttypen opportuner.