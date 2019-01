FCR verkauft Fachmarkt in Nienburg

Die FCR Immobilien AG hat einen Fachmarkt im niedersächsischen Nienburg verkauft. Das Objekt hatte der Investor im Jahr 2016 erworben [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Dieser Immobilien-Verkauf stellt einen wesentlichen Teil des wertschaffenden FCR-Geschäftsmodells dar.

.

Das 1996 erbaute und langfristig vollvermietete Objekt Am Mußriedegraben 3 hat eine Grundstücksfläche von über 3.600 m² und eine Gewerbefläche von über 1.000 m² sowie über 60 Stellplätze. Bonitätsstarker Mieter des eingeschossigen Fachmarkts ist Dänisches Bettenlager. Der nun veräußerte Fachmarkt liegt in stark frequentierter, innerstädtischer Lage in der 32.000 Einwohner großen Kreisstadt Nienburg in Niedersachsen. Die Landeshauptstadt Hannover ist knapp 50 km entfernt.



„Die Veräußerung von Immobilien ist zentraler Bestandteil im Rahmen unserer Wertschöpfung. Nach der dynamischen Entwicklung der vergangenen Jahre, wollen wir auch künftig weiter günstig einkaufen, die Potenziale unserer Immobilien aktiv heben und diese anschließend erfolgreich veräußern“, erklärt Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.