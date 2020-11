FCR verkauft Buschkamp-Center in Oer-Erkenschwick

Die FCR Immobilien AG hat das seit 2014 im Bestand gehaltene Fachmarktzentrum in Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) mit einer Verkaufsfläche von über 6.200 m² wieder veräußert. Der Bestandshalter konnte auch bei der fünften Verkaufstransaktion in diesem Jahr einen Preis erzielen, der über dem gutachterlich ermittelten Verkehrswert liegt. Da zwischenzeitlich Tilgungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro geleistet wurden, liegt der Liquiditätsrückfluss bei etwa 2,4 Mio. Euro. Diese finanziellen Mittel werden vollumfänglich in den Ausbau des Bestandsportfolios reinvestiert.

.

Die FCR hatte erst Mitte letzten Jahres für einen Teil der Flächen die Mietvertragsverlängerungen verhandelt [wir berichteten]. Der Restpostenverkauf Thomas Philipps verlängerte um 15 Jahre und Möbel Hamma um weitere 5 Jahre. Das in 1978 errichtete Fachmarktzentrum verfügt zudem über 174 Parkplätze.