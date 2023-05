FCR setzt Wachstumskurs weiter fort

Die FCR Immobilien AG hat auch im 1. Quartal 2023 ihren profitablen Erfolgskurs fortgesetzt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, ist um rd. 18 % auf 7,2 Mio. Euro, nach 6,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal gewachsen. Trotz der zwischenzeitlich am Markt deutlich gestiegenen Zinssätze konnte das Ergebnis vor Steuern, EBT, auf 3,9 Mio. Euro verbessert werden, nach 3,8 Mio. Euro im 1. Quartal 2022. Das operative Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, lag mit 2,3 Mio. Euro auf dem erfreulichen Niveau des Vorjahres.

Treiber der positiven Entwicklung sind die auf 9,4 Mio. Euro gestiegenen Mieterlöse, die damit um 22 % über dem Vorjahresquartalswert von 7,7 Mio. Euro lagen. Inklusive der im ersten Quartal 2023 erzielten Verkaufserlöse in Höhe von 7,0 Mio. Euro betrug der Umsatz insgesamt 16,4 Mio. Euro.



Die Ausrichtung auf die Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren bevorzugt mit Nahversorgungsfunktion bewährt sich somit auch im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. So hat die FCR Immobilien AG weitgehend indexierte Mietverträge geschlossen, wodurch die Mieten an die Inflationsentwicklung angepasst werden. Hierdurch sowie durch weitere Erfolge im Asset Management und dem auf Jahressicht weiter deutlich gestiegenen Immobilienbestand konnten die gestiegenen Zinsen kompensiert werden. So blieb die Vermietungsquote auf dem hohen Niveau zum Ende 2022 von 93,3 %, die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge ist vor allem durch erfolgreiche Mietvertragsverlängerungen auf 5,4 Jahre gestiegen, nach 5,2 Jahre Ende 2022.



Mit den Zahlen bestätigt der Bestandshalter seinen Ausblick für 2023. Der Vorstand ist mit diesem Ergebnis in dem herausfordernden Marktumfeld sehr zufrieden und geht von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung aus.