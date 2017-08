FCR setzt Anker in Seelze und Dresden-Weißig

Die Kombination aus Anschaffungskosten von bis zu 50 Prozent unter Verkehrswert mit einem verlässlichen Mietermix, der langfristige Mieterlöse verspricht, hat die FCR Immobilien AG zur Maxime ihres Handelns und ihres Portfolios gemacht. Wie viel für die beiden jüngsten Erwerbe bezahlt wurde, verlautbaren die Münchener zwar nicht, wohl aber sonstige Details der Zugänge in Seelze, vor den Toren Hannovers, und in Dresden-Weißig. Und laut Falk Raudies, Vorstandschef der FCR Immobilien, der sich sehr zufrieden zeigt, folgen in den nächsten Wochen weitere Ankäufe, da die „Pipeline aktuell bestens gefüllt“ sei. Was sich auch bereits an der hohen Investitionsdynamik in den vergangenen Wochen ablesen läßt.

FCR Immobilien AG FCR Seelze

Das aus dem Jahr 2007 stammende Einkaufszentrum in Seelze, einem Vorort von Hannover, gehört nun zum FCR-Bestand. Die 3.600 m² an der Hannoverschen Straße 83 separieren sich in sieben Einheiten und stehen bei aktueller, fast kompletter, Vermietung für knapp 350.000 Euro Miete per anno. Zum Objekt gehören 108 Stellplätze. Attraktivität bezieht das Areal vor allem durch dm, Kik und Takko.



Etwas kleiner dimensioniert, aber ebenfalls vollvermietet, sind die 2.300 m² in Dresden-Weißig. Das Fachmarktzentrum mit der Adresse Zum Hutbergblick 16 beheimatet unter anderem die Pfennigpfeiffer Handelsgesellschaft und ist in der frequenzbringenden Nachbarschaft von Kaufland, Obi und McDonald’s verortet. FCR kalkuliert mit jährlichen Mieteinnahmen von 200.000 Euro.