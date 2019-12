FCR Portfolio wächst auf 300 Mio. an

Die FCR Immobilien AG hat mit ihren jüngsten Ankäufen zum Jahresende den Marktwert ihres Portfolios auf rund 300 Mio. Euro ausgebaut. Damit erreicht das Unternehmen eine neue Bestmarke. „Mit einem Immobilienportfolio von 300 Mio. Euro haben wir ein Etappenziel erreicht. 2020 wollen wir daran anknüpfen und die sich bietenden Wachstumschancen weiter nutzen. Das nächste Zwischenziel heißt 500 Mio. Euro“, so Vorstand Falk Raudies. Die annualisierten IST-Nettomieten sind in der Folge im vergangenen Jahr auf rd. 20 Mio. Euro gestiegen, 2018 lagen die Mieteinnahmen noch bei 14,8 Mio. Euro. Im Zuge der erfreulichen Geschäftsentwicklung hat die Marktkapitalisierung der FCR nach rund einem Jahr an der Börse nunmehr die 100-Mio.-Euro-Marke überschritten.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. FCR Immobilien AG Ehrenfriedersdorf Görlitz

Umsatzplus von 24 % erwartet

Bereits Ende November hatte Vorstand Falk Raudies aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung seine Umsatzprognose nach oben korrigiert. Beim Umsatz, der sich aus Mieteinnahmen sowie aus Objektverkäufen zusammensetzt, erwartet der Bestandshalter einen Zuwachs auf 46,2 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert von 37,2 Mio. Euro entspricht dies einem Anstieg um 24 Prozent [wir berichteten].



Neuzugänge in Sachsen

Neu im Bestand sind ein großes Wohn- und Büroareal sowie ein Baumarkt in Görlitz. Das nahezu vollvermietete Wohn- und Büroareal, bestehend aus neun Wohnhäusern sowie aus zwei Bürogebäuden, befindet sich laut des Bestandhalters in einem sehr guten Zustand. Die auf einem rund 26.000 m² großen Grundstück errichteten Objekte haben eine vermietbare Fläche von insgesamt rund 15.900 m². Den Nutzern stehen 312 oberirdische sowie 144 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung. Die Büroflächen in den beiden Objekten sind an zwei Bundeszollbehörden sowie an die Bao GmbH, ein Dienstleister im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, vollvermietet.



Zudem wurde ein Baumarkt in Ehrenfriedersdorf, ebenfalls Sachsen, mit einer vermietbaren Fläche von rund 1.900 m² gekauft. Das vollständig vermietete Objekt befindet sich auf einem 10.500 m² großen Grundstück mit 138 Stellplätzen. Langfristiger Mieter am Standort ist Fishbull Sonderpreis Baumarkt, ein Werkzeugdiscounter mit über 200 Filialen in Deutschland.