FCR: Notierungsaufnahme der neuen Aktien am 19. Februar

Die FCR Immobilien AG hat im Rahmen ihrer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht insgesamt 616.593 neue Aktien zu 10,80 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rd. 6,7 Mio. Euro. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den bestehenden Börsenhandel unter der gleichen ISIN im regulierten Markt, General Standard, ist für den 19. Februar 2021 geplant.

.

Die zufließenden Mittel sollen vollständig in den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios investiert werden. Die FCR plant, in diesem Jahr für rd. 160 Mio. Euro Objekte für das Bestandsportfolio zu erwerben. Damit steht das Immobilienportfolio, das sich aktuell auf über 300 Mio. Euro beläuft, vor einem weiteren deutlichen Wachstumsschub.



Durch die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital auf 9.762.997,00 Euro, eingeteilt in ebenso viele Aktien.