FCR konzentriert sich auf größere Einzelhandelsobjekte

Die FCR Immobilien AG will sich auf den Ankauf größerer Einzelobjekte oder Portfolios konzentrieren und verkauft daher einen kleineren Nahversorger im brandenburgischen Rangsdorf mit einer Fläche von 1.087 m². Wie das Unternehmen mitteilte, wurde mit dem Verkauf ein mittlerer sechsstelliger Gewinn erzielt, der in den Ankauf weiterer Objekte und somit in den Ausbau des Immobilienportfolios investiert werden soll.

Die Nahversorgungsimmobilie in der Kienitzer Straße 59 in Rangsdorf, die erst seit Anfang 2016 im FCR-Bestand gehalten wurde [FCR Immobilien kauft Einkaufszentrum in Rangsdorf], wurde im Zuge der Portfolio-Optimierung an ein Family Office mit Sitz in Berlin verkauft. Hintergrund dieses erneuten Verkaufs ist laut Unternehmensinformationen die „mehr...

[…]