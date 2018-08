FCR kauft in Bottrop

Die FCR Immobilien AG baut ihr Bestandsportfolio durch den Zukauf eines Geschäftshauses in Bottrop weiter aus. Das mehrstöckige Gebäude mit einer Gewerbefläche von rd. 5.100 m² befindet sich auf einem rund 1.400 m² großen Grundstück in der Innenstadt von Bottrop und ist langfristig vollständig vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Geschäftshaus in der Osterfelder Straße 8 wurde 1970 gebaut und bietet auf drei Etagen attraktiv ausgebaute Verkaufsflächen, hinzu kommt eine Etage mit Sozial- und Büroräumen der Mitarbeiter. Langfristiger Mieter ist das Modehaus Mensing, ein bekanntes Einzelhandelsunternehmen mit zahlreichen Standorten in der Region. Das Objekt befindet sich in innerstädtischer Lage und ist durch drei Straßen zu erreichen. Hierdurch können mehrere Frequenzströme der Passanten genutzt werden, u.a. durch einen der Haupteinfahrtswege Bottrops, der Osterfelder Straße. Die zum Ruhrgebiet zählende kreisfreie Großstadt Bottrop hat rund 117 Tsd. Einwohner.