FCR kauft in Bayern und Brandenburg

Die FCR Immobilien AG hat ihr Immobilienportfolio durch zwei attraktive, vollvermietete Handelsimmobilien in Weidenberg (Bayern) und Guben (Brandenburg) weiter ausgebaut. Über den Kaufpreis der beiden Objekte wurde Stillschweigen vereinbart.

Im oberfränkischen Landkreis Bayreuth wurde in der ca. 6.600 Einwohner zählenden Marktgemeinde Weidenberg ein Einkaufszentrum mit rd. 1.700 m² vermietbarer Fläche erworben. Auf dem rd. 6.000 m² großen Grundstück befinden sich auch 95 Stellplätze. Die im Jahr 2000 errichtete, zentral im belebten Gewerbegebiet von Weidenberg gelegene Immobilie besteht aus vier separaten Mieteinheiten. Ankermieter des vollvermieteten Objekts ist der Discounter Sonderpreis Baumarkt, mit dem ein langfristiger Mietvertrag mit einer Festlaufzeit von zehn Jahren abgeschlossen wurde. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 100 Tsd. Euro, der WAULT beträgt 4,5 Jahre.



Zudem wurde in Guben, einer ca. 20.000 Einwohner großen Stadt im Landkreis Spree-Neiße in der brandenburgischen Niederlausitz, ein Nahversorger mit rd. 1.800 m² vermietbarer Fläche erworben, der insgesamt über 70 Stellplätze verfügt. Ankermieter des 2008 erbauten, ebenfalls vollvermieteten Objekts ist der Lebensmittel-Discounter Norma. Auch hier besteht ein langfristiger Mietvertrag mit einer Laufzeit bis Ende 2028. Der Nahversorger befindet sich auf einem rd. 6.000 m² großen Grundstück. Durch den Zukauf der Immobilie werden jährliche Mieteinnahmen in Höhe von rd. 120 Tsd. Euro generiert, der WAULT beträgt 6,6 Jahre.