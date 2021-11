FCR kauft C&A-Gebäude in der Siegener Fußgängerzone

Die FCR Immobilien AG hat das C&A-Gebäude in der Fußgängerzone von Siegen mit einer Verkaufsfläche von über 7.000 m² erworben. Das vollvermietete und frisch renovierte Objekt in 1A-Lage verfügt mit C&A über einen renommierten Ankermieter. Die Restlaufzeit der Mietverträge, WAULT, beläuft sich auf 6,4 Jahre, die Anfangsrendite beträgt 8,9 %.

.

Die Universitätsstadt Siegen hat über 100.000 Einwohner und die Funktion eines Oberzentrums für die Region. Das im Jahr 2018 renovierte Geschäftshaus liegt in der Bahnhofstraße 8. Die Durch bauliche Maßnahmen in der näheren Umgebung steht der Standort vor einer weiteren Aufwertung in den kommenden Jahren. Strategiekonform baut FCR mit dem Erwerb in Siegen das Bestandsportfolio weiter aus. Die annualisierten Mieteinnahmen des Bestandsportfolios steigen hierdurch auf 23,7 Mio. Euro.



Neben der Transaktion gab es zudem noch einen Vermietungsdeal in der hochfrequentierten Bahnhofsstraße. Das Gastro-Franchisekonzept Ma’Loa wird auf 187 m² Anfang 2022 in der Bahnhofsstraße 15 einziehen. Hier war zuletzt die Parfümerie Douglas ansässig, die nach dem letzten Lockdown nicht wieder geöffnet hatte. Douglas hatte die Wirtschaftlichkeit sämtlicher Filialen geprüft und war zu dem Schluss gekommen 60 Standorte zu schließen [wir berichteten], darunter auch dieser Standort. In der Stadt betreibt die Parfümerie Konzern noch eine zweite Filiale in der City-Galerie, die dem Rotstift nicht zum Opfer fiel.