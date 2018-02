FCR verkauft in Schwedt

Während die Zeichnung der dritten Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,0 % läuft [wir berichteten], hat die FCR Immobilien AG zudem den Verkauf des in 2013 erworbenen Einkaufszentrums im brandenburgischen Schwedt abgeschlossen. Neuer Eigentümer ist laut des Bestandhalters „einer der größten Lebensmitteldiscounter in Deutschland“. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Abwicklung wurde zwischenzeitlich vollständig vollzogen.

.

Das zweigeschossige Objekt mit Baujahr 1991 verfügt über eine Grundstücksfläche von rund 3.200 m² und eine vermietbare Fläche von rund 2.500 m². Das Einkaufszentrum liegt in zentraler Lage der 31.000 Einwohner großen Stadt.



Damit hat FCR Immobilien ihren ersten Verkauf in diesem Jahr vollzogen. Für das Jahr 2018 plant der Bestandshalter insgesamt 8-10. Dies hatte Vorstand Falk Raudies kürzlich in einem Interview bekannt gegeben, während rund 20-30 Einkaufs- und Fachmarktzentren in Städten mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern bis zum Jahresende erworben werden sollen.