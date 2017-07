FCR in Rhaunen und Hoyerswerda aktiv

Die FCR Immobilien AG hat erfolgreich ihren fünften Verkauf in diesem Jahr in Hoyerswerda realisiert und ihren Bestand parallel mit dem Kauf einer Einzelhandelsimmobilie in Rhaunen wieder aufgefüllt.

.

Mit Gewinn - Exit in Hoyerswerda

Nach einer Investition im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich und einiger weiterer Asset Management-Maßnahmen konnte die FCR ihren Exit in Hoyerswerda gewinnträchtig realisieren. Käufer ist laut des Unternehmens ein institutioneller Investor. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. FCR hatte die Immobilie rund 17 Monate im Bestand und neben den Modernisierungsmaßnahmen zu denen zum Beispiel die Erneuerung der Sanitäranlagen, eine Dachsanierung sowie die Aufwertung der Außenanlagen gehörte, den Mietvertrag mit der toom Baumarkt-Kette bis Ende 2025 verlängert.



„Wir haben das Objekt in Hoyerswerda im Rahmen unseres Asset Managements deutlich aufwerten können. Der jetzt erfolgte fünfte Verkauf in diesem Jahr zeigt, wie erfolgreich wir vom Einkauf über das Asset Management bis zum Verkauf aufgestellt sind. Unser Ziel bleibt es, weiter dynamisch zu wachsen“, so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG, und das meint er wörtlich, denn fast zeitgleich sicherte sich der Investor einen neuen Fachmarkt.



Neuzugang in Rhaunen

Die neu erworbene Einzelhandelsimmobilie Im Weihersweiler 1 in Rhaunen wurde 2006 erbaut und ist langfristig an den Lebensmitteldiscounter Lidl vermietet. Es umfasst eine Gesamtfläche von 1.290 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Standort am Rande von Rhaunen ist an der Landstraße gelegen und verfügt über eine hohe Kundenfrequenz.



Parallel zum Wachstum der Gesellschaft läuft es wohl auch bei der Unternehmensanleihe gut. Laut FCR verzeichnet die laufende Platzierung der Unternehmensanleihe (WKN A2BPUC / ISIN DE000A2BPUC4) mit einem jährlichen Zinskupon von 7,1 % und einer Laufzeit bis 18. Oktober 2021 ein hohes Interesse der Investoren. Das Zielvolumen der börsennotierten Anleihe beträgt 15 Mio. Euro.