FCR Immobilien verkauft Nahversorger in Dortmund

Die FCR Immobilien AG hat den in 2014 erworbenen Dortmunder Nahversorger nach einer Haltedauer von gut zwei Jahren an eine Vermögensverwaltung in Berlin verkauft. Der Verkauf erfolgte im „Rahmen ihrer dynamischen und renditeorientierten Transaktionsstrategie“, denn aufgrund der erfolgreichen Asset Management-Aktivitäten und Mietvertragsverlängerungen spielte der Deal dem Immobilienunternehmen einen mittleren sechsstelligen Gewinn in die Kasse. Über den konkreten Verkaufspreis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart. FCR hatte damals für den Discounter nach eigenen Angaben 1,05 Mio. Euro bezahlt.

Bei dem Nahversorger in Dortmund handelt es sich um das 2004 erbaute Objekt Kruckeler Straße 264, 264a, 264b, das sich seit Ende 2014 im Bestand der FCR befand. Die Grundstücksfläche der Immobilie, die sich auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohlebergwerks „Zeche Wiendahlbank“ befindet, umfasst 6.296 m², die Gewerbefläche beläuft sich auf 1.297 m² für die 107 Parkplätze bereitsteht. Langfristiger Mieter ist die Edeka-Discount-Tochter Netto, die bis 2024 eine Nutzfläche von 1.047 m² belegt.