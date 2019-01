FCR Immobilien verkauft Einkaufszentrum in Burgdorf

Einkaufszentrum in der Uetzer Straße 66/67

Die FCR Immobilien AG hat wie angekündigt einen weiteren Verkauf realisiert und ein Einkaufszentrum im niedersächsischen Burgdorf veräußert, das der Investor erst 2017 erworben hatte [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit Blick auf 2018 hat FCR insgesamt 9 Objekte erfolgreich veräußert, darunter Fachmärkte und Einkaufszentren in Schwedt, Wismar, Dresden, Twistringen und Triptis. Im Durchschnitt erzielte FCR dabei eine Rendite von über 30 % Die durchschnittliche Haltedauer der Objekte lag bei 17 Monaten.

.

Das 1962 erbaute Einkaufszentrum in der Uetzer Straße 66-67 in Burgdorf, eine etwa 30.000 Einwohner große Stadt in der Region Hannover, weist eine Grundstücksfläche von über 11.600 m², eine Verkaufsfläche von rund 3.700 m² sowie 114 Stellplätze auf. Bonitätsstarke Mieter sind mit Ulrich Zimmermann Sonderposten und Hol‘ ab! Getränkemarkt zwei Handelsunternehmen, die zusammen an über 250 Standorten in Norddeutschland vertreten sind. Die vollvermietete Gewerbeimmobilie in Burgdorf zeichnet sich zudem durch die zentrale Lage sowie durch die sehr gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr aus.