FCR Immobilien trennt sich von Fachmarktzentrum in Pößneck

Die FCR Immobilien AG hat im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie in Deutschland ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Pößneck, Thüringen, veräußert. Die notarielle Beurkundung hat dazu stattgefunden, der wirtschaftliche Übergang der Immobilie soll bis Ende 2020 stattfinden. Die seit Anfang 2015 im Bestand befindliche Handelsimmobilie verfügt über eine vermietbare Fläche von rd. 7.600 m². Mieter in dem Objekt sind Obi, das Dänische Bettenlager, NKD und ein Vollgut Getränkemarkt.

.

FCR verkaufte im laufenden Jahr 2020 bereits insgesamt sieben Immobilien, ebenso viele wie im Geschäftsjahr 2019. Alle sieben Verkäufe 2020 in Aue, Lichtentanne, Stuhr, Hof, Oer-Erkenschwick, Magdeburg und jetzt in Pößneck erfolgten über den gutachterlich ermittelten Werten. Der Kapitalrückfluss nach Abzug der Objektfinanzierung durch den Immobilienverkauf in der Weidenäckerstraße 2 in Pößneck beläuft sich auf rd. 2 Mio. Euro. Die freiwerdenden Mittel werden gezielt in den Erwerb neuer renditestarker Handelsimmobilien und damit in den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios investiert, um so insbesondere die jährlichen Mieteinnahmen weiter zu steigern. Der Fokus von FCR liegt auf der Bestandshaltung und der Bestandsentwicklung von Handelsimmobilien in Deutschland. Auch im nächsten Jahr soll hier die Marktposition weiter gestärkt und ausgebaut werden.



Im Rahmen des Ausbaus ihrer Kapitalmarktpräsenz fungiert die Baader Bank als weiterer Designated Sponsor für FCR und übernimmt in diesem Zuge u.a. mit die Betreuung des Bereichs Corporate Brokerage.