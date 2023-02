FCR Immobilien steigert Mieteinnahmen

Die FCR Immobilien AG hat im Jahr 2022 durch ihr Asset Management die Mieteinnahmen gesteigert. Die annualisierte Netto-Miete beläuft sich auf jetzt rund 32 Mio. Euro. Neben der Reduzierung des Leerstands auf 6,8 % sowie der gestiegenen Mieteinnahmen durch den Portfolioausbau haben hierzu auch die indexbasierten Mietverträge beigetragen.

FCR hat heute ihre 6 %-Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Gesamtnennwert von 25 Mio. Euro fristgemäß und vollständig zurückgezahlt. Die Rückzahlung der 6 %-Anleihe führt zu einer Optimierung der Finanzierungsstruktur. Mit der Rückführung der 6 %-Anleihe hat FCR nun bereits vier Kapitalmarkt-Anleihen plangemäß zurückgezahlt. Nunmehr sind noch die beiden Unternehmensanleihen mit Kupons in Höhe von 5,25 % und 4,25 % an der Börse notiert.



Für 2023 geht der Bestandshalter davon aus, dass der erwartete Mehraufwand aus dem Zinsanstieg durch die indexierten Mietverträge, die in 2022 erfolgte Erweiterung des Immobilienportfolios, den erfolgten Abbau des Leerstands sowie die gesunkenen Finanzierungskosten durch die Rückzahlung der 6 %-Anleihe übertroffen wird.