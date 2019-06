FCR Immobilien notiert jetzt auch im m:access

Die Aktien der FCR Immobilien AG sind seit Montag auch an der Börse München handelbar. Sämtliche 4.405.660 Aktien werden in das Qualitätssegment m:access einbezogen. Weiterhin notieren die Aktien im Scale-Segment an der Börse Frankfurt mit Einbeziehung in das elektronische Handelssystem XETRA.

„Mit der Einbeziehung der Aktien in das Segment m:access möchten wir die Attraktivität unserer Aktie weiter steigern. Die FCR Immobilien AG hat sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt und rückt damit zusehends in den Fokus von Investoren“, so Vorstand Falk Raudies.