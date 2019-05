FCR erwirtschaftet 16,6 Mio. Euro Umsatz im 1. Quartal 2019

Die FCR Immobilien AG ist sehr erfolgreich in das Jahr 2019 gestartet und setzt damit wie erwartet ihren Wachstumskurs weiter fort. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2019 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, von 6,9 Mio. Euro bei einem Umsatz in den ersten drei Monaten von rund 16,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, belief sich zum 31. März 2019 auf rund 5,9 Mio. Euro. Nach den ersten drei Monaten im Jahr 2019 lag das Ergebnis vor Steuern, EBT, mit rund 4,5 Mio. Euro bereits deutlich über dem Vorsteuerergebnis des gesamten Geschäftsjahres 2018, das sich auf rund 3,0 Mio. Euro bezifferte. Die Funds from Operations unter Hinzurechnung des bereinigten EBITDA Vertrieb sowie unter Berücksichtigung der darauf entfallenden Steuern, FFO 2, erhöhten sich im ersten Quartal 2019 auf 4,2 Mio. Euro und übertrafen damit bereits die FFO 2 für das Gesamtjahr 2018, die sich auf 4,1 Mio. Euro beliefen. Lediglich der Verkauf des Einkaufszentrums in Salzgitter ist dabei bereits in den vorläufigen HGB-Quartalszahlen enthalten. Die Verkäufe der Objekte in Hennef und Würzburg sowie drei weitere, anstehende Verkäufe sind zum Stichtag 31. März 2019 noch nicht berücksichtigt.

.

Auch auf der Ankaufsseite ist die FCR Immobilien AG weiterhin sehr aktiv. In 2019 wurden bereits 6 Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 20 Mio. Euro angekauft. Weitere attraktive Immobilien über rund 69 Mio. Euro befinden sich bereits in der direkten Ankaufspipeline. Aktuell verfügt das Unternehmen über ein Immobilienportfolio mit einem Marktwert von rund 260 Mio. Euro und einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 260.000 m².



„Wir sind so dynamisch in das neue Jahr gestartet, wie wir das Jahr 2018 beendet haben. Damit bin ich sehr zufrieden. Wir konnten unsere operativen Ergebnisse weiter deutlich steigern und auch nach dem 1. Quartal hat sich die positive Entwicklung unvermindert fortgesetzt. Unser Ziel ist, auch weiterhin die sich bietenden Investmentchancen optimal zu nutzen“, erklärt Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.