FCR Immobilien erzielt Vollvermietung im Einkaufszentrum Seelze

Die FCR Immobilien AG hat mit Fressnapf einen neuen langfristigen und bonitätsstarken Mieter für das Einkaufszentrum in der Hannoverschen Straße 83 in Seelze, Niedersachsen, gewonnen. Der Mietvertrag für eine Fläche von knapp 600 m² läuft 10 Jahre. Durch die erfolgreichen Asset-Management-Maßnahmen, die ein fester Bestandteil des FCR-Geschäftsmodells sind, ist das Objekt nun vollvermietet. Die Fachhandelskette Fressnapf ergänzt den bestehenden Mietermix in dem Einkaufszentrum sehr gut und sorgt für eine weitere Attraktivitätssteigerung des Standortes. Zu weiteren Mietern in dem Objekt zählen u.a. der Drogeriekonzern dm sowie die Textil-Discounter Takko und KiK.

Die Immobilie in Seelze wurde 2007 errichtet und von der FCR Immobilien AG im vergangenen Jahr erworben. Das Objekt verfügt über eine Gesamtfläche von über 3.600 m² und 108 Stellplätze. Das Einkaufszentrum kann optimal mit dem PKW oder dem öffentlichen Personennahverkehr erreicht werden.