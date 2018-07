FCR optimiert Wohnportfolio in Sachsen-Anhalt

Die FCR Immobilien AG hat zwei vollvermietete Mehrfamilienhäuser mit einer kleinen Gewerbeeinheit in Weißenfels, Sachsen-Anhalt, gekauft. Der Bestandshalter setzt dabei aktuell neben Einkaufs- und Fachmarktzentren auf andere Assetklassen . Die Wohnimmobilien mit je acht Wohneinheiten haben zusammen eine Wohnfläche von knapp 1.000 m², die Gewerbeeinheit hat eine vermietbare Fläche von 160 m² und ist ebenfalls vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

FCR Immobilien AG Weißenfels

Die Objekte befinden sich im Zentrum bzw. im nördlichen Teil der rund 40.000 Einwohner großen Stadt Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Weißenfels als bevölkerungsreichste Stadt im Burgenlandkreis liegt zwischen Leipzig, Jena und Halle/Saale und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort im Zentrum Mitteldeutschlands entwickelt.



„Die beiden Immobilien sind aufgrund der Lage, Substanz und Rendite eine optimale Ergänzung für unser Portfolio. Wenn wir attraktive Objekte angeboten bekommen, nutzen wir die Chancen, die sich uns am Immobilienmarkt immer wieder bieten. Wir setzen unseren dynamischen Wachstumskurs weiter fort. Die Pipeline ist nach wie vor gut gefüllt,“ so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.



Erst vor einer Woche hatte sich FCR von einem Mehrfamilienhaus im nahe gelegenen Bernburg getrennt, das der Investor seit November 2016 im Bestand hielt. Käufer ist ein privater Investor. Über den Kaufpreis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.



Das nahezu vollvermietete Wohnhaus in der Bahnhofstraße 30-33 mit 38 Wohnungen und einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 2.100 m² wurde 1957 gebaut und zuletzt 2015 renoviert. Die Grundstücksfläche beträgt knapp 1.900 m². Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf gut 110 Tsd. Euro. Das Objekt befindet sich im östlichen Zentrum von Bernburg (Saale).