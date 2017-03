FCR Immobilien erwirbt Nahversorger in Twistringen

Die FCR Immobilien AG baut ihr Portfolio in Niedersachsen weiter aus. Neben den großen Einkaufszentren in Salzgitter und Seesen sowie einem Fachmarkt in Nienburg gehört nun auch der Nahversorger Köglerstraße 4 in Twistringen (Landkreis Diepholz, 30 km südöstlich von Bremen) dazu.

Der Nahversorger in der 12.000-Einwohnerstadt Twistringen wurde 2004 erbaut und ist an die Netto Marken-Discount AG & Co. KG, der drittgrößte Lebensmittel-Discounter in Deutschland, vermietet. Das Gewerbeobjekt, das an ein belebtes Wohngebiet grenzt, weist eine Grundstücksfläche von 5.622 m² und eine Gewerbefläche von 965 m² auf.



„Mit unseren An- und Verkaufsaktivitäten im ersten Quartal 2017 sind wir sehr zufrieden. Wir konnten den Marktwert unseres Immobilienportfolios weiter signifikant steigern“, so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.