FCR Immobilien baut 2017 Geschäft weiter aus

Die FCR Immobilien AG hat 2017 ihren Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Dass das Jahr gut für den Investor werden würde, zeichnete sich bereits nach der Halbzeit ab [FCR Immobilien übertrifft bereits zum Halbjahr letztjähriges Gesamtergebnis], jetzt präsentierte FCR seine finalen „Zahlen“. Der Immobilienbestand konnte auf 42 Objekte mit einem Wert von rund 130 Mio. Euro ausgebaut werden. Insgesamt wurden 2017 knapp 30 Immobilien erworben. Im Rahmen ihres aktiven Asset Managements wurden vier Objekte im Jahresverlauf erfolgreich veräußert. Das aktuelle Immobilienportfolio verfügt damit über eine Gesamtfläche von über 150.000 m² und einer annualisierten Miete von rund 10 Mio. Euro.

Ausdruck der positiven Entwicklung ist laut FCR auch die im Jahr 2017 erfolgte vollständige Platzierung der börsennotierten Anleihe mit einer Laufzeit bis 2021 (ISIN: DE000A2BPUC4). Einhergehend mit dem deutlichen Ausbau des Portfolios hat der Investor 2017 auch die Unternehmensstruktur weiter ausgebaut. Hierdurch wurden auch die Voraussetzungen für das geplante weitere Wachstum der Gesellschaft geschaffen. Zum Jahresstart 2018 kann die FCR Immobilien auf ein Team von über 20 Spezialisten zurückgreifen, so dass vom Ankauf über das Asset Management bis zur Veräußerung eine umfangreiche inhouse Expertise vorhanden ist. Diese soll genutzt werden, um die Entwicklung auch 2018 fortzuschreiben.



Die Deal-Pipeline ist laut FCR mit interessanten Immobilien nach wie vor sehr gut gefüllt. Zudem befindet sich die Gesellschaft nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen hinsichtlich der Veräußerung weiterer Objekte in den ersten Monaten 2018.