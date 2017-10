FCR Immobilien kauft Nahversorger in Scheßlitz

Die FCR Immobilien AG baut ihr Portfolio mit dem Zukauf eines Nahversorgers an dem Brandäcker 5 in Scheßlitz, Bayern, weiter planmäßig aus. Somit ist die FCR Immobilien AG mittlerweile mit drei Standorten in Bayern vertreten. Die auf einer 3.200 m² großen Grundstücksfläche gelegene Immobilie in Scheßlitz verfügt über eine Gesamtfläche von 930 m² sowie über 46 Stellplätze. Das Objekt wurde 2003 gebaut und befindet sich in einem guten Zustand. Mieter ist der Lebensmittel-Discounter Norma, der die gesamte Fläche angemietet hat. Der Mietvertrag hat eine mittelfristige Laufzeit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf knapp 100 Tsd. Euro.

.

Das neuerworbene Objekt befindet am Stadtrand von Scheßlitz, einer Kleinstadt im oberfränkischen Landkreis Bamberg. Für zusätzliche Kundenfrequenz sorgen weitere Nahversorger in der nahen Umgebung.