FCR beschließt Ausgabe von Gratisaktien

Die ordentliche Hauptversammlung der FCR Immobilien AG hat die Ausgabe von Berichtigungsaktien beschlossen. Hierfür wird eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 1:1 durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Aktionäre für jede bestehende Aktie eine neue Aktie zusätzlich erhalten. Das Grundkapital erhöht sich durch die Ausgabe der Gratisaktien auf 8.811.320,00 Euro. Die Umsetzung soll kurzfristig erfolgen. Die Hauptversammlung ist damit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. Auch alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit gebilligt.

Für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 schüttet die FCR Immobilien AG eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie aus. Der Umsatz konnte mehr als verdoppelt werden auf rd. 37,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA war ebenfalls um mehr als 100 Prozent auf rd. 10,1 Mio. Euro gestiegen. Im Zuge der Neuwahlen des Aufsichtsrats wurde Prof. Dr. Kurt Faltlhauser, Bayerischer Staatsminister a.D., neu in den Aufsichtsrat gewählt. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind Prof. Dr. Franz-Joseph Busse sowie Frank Fleschenberg [wir berichteten].



„2018 war ein sehr gutes Jahr für die FCR Immobilien AG. Durch die Ausgabe von Gratisaktien und die Dividendenzahlung partizipieren unsere Aktionäre direkt am Unternehmenserfolg", so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.