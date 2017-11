FCR Immobilien erwirbt Nahversorger in Brandenburg und Fachmarkt in Bayern

Die FCR Immobilien AG bleibt auf Einkaufstour. Im brandenburgischen Welzow hat der Bestandshalter jetzt ein an den Lebensmittel-Discounter Norma langfristig vollvermietetes Objekt erworben. Parallel konnte der Investor seinen bayerischen Bestand mit einer Akquisition im oberfränkischen Hof aufstocken.

Nahversorger in Brandenburg

Die Immobilie auf der Spremberger Straße 79 in Welzow befindet sich auf einem rund 5.100 m² großen Grundstück und hat eine vermietbare Fläche von etwas mehr als 1.600 m². Zudem stehen 66 Stellplätze zur Verfügung. Das 1994 errichtete Objekt befindet sich aufgrund einer umfassenden Revitalisierung aus dem Jahr 2013 in einem guten Zustand. Neben Arbeiten im Innenbereich sind auch die Fassade und das Dach vollständig renoviert worden. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf rund 130 Tsd. Euro.



Der Nahversorger befindet sich im Zentrum der Kleinstadt Welzow, die im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße gelegen ist. Die optimale Lage des Objekts an der Hauptverkehrsstraße der Kleinstadt bietet die nötige Kundenfrequenz.



Fachmarkt in Bayern

Das Objekt An der Hohensaas 11a in Hof ist langfristig an den Textildiscounter Takko vollvermietet. Die Immobilie steht auf einem ca. 2.500 m² großen Grundstück und verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 930 m² sowie über 23 Stellplätze.



Das 1992 errichtete Objekt befindet sich in einem guten Zustand und liegt in einem zentralen Gewerbegebiet der rund 45.000 Einwohner großen Stadt Hof in Oberfranken, Bayern. In der Nachbarschaft befinden sich weitere Einzelhändler, die für zusätzliche Kundenfrequenz sorgen.



Über den Kaufpreis für die beiden Objekte wurde Stillschweigen vereinbart.