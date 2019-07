FCR erwirbt fünf Hammer-Märkte und einen Netto-Markt

Die FCR Immobilien AG hat ein Portfolio mit fünf vollvermieteten Handelsimmobilien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie einen Netto-Markt in Prettin erworben. Über den Kaufpreis beider Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Handelsportfolio in NRW und Niedersachsen

Die vermietbare Fläche aller fünf Objekte beläuft sich auf über 12.000 m², die Grundstücksfläche beträgt über 26.000 m². Die fünf Objekte in der Übersicht:

• Bergisch Gladbach (NRW), Mülheimer Straße 78, Baujahr 2001/2010, Grundstück rund 5.400 m², vermietbare Fläche rund 2.700 m²

• Gronau (NRW), Gronauer Straße 118, Baujahr 1994, Grundstück rund 4.600 m², vermietbare Fläche rund 2.300 m²

• Hamm (NRW), Baujahr 1982, Grundstück rund 2.400 m², vermietbare Fläche rund 2.000 m²

• Herford (NRW), Salzufler Straße 21, Baujahr 1994, Grundstück rund 6.000 m², vermietbare Fläche rund 2.500 m²

• Cloppenburg (Niedersachsen), Max-Planck-Straße 3-5, Baujahr 2011, Grundstück rund 7.700 m², vermietbare Fläche rund 2.700 m².



Mit dem Ankauf des Portfolios wurden auch neue Mietverträge für alle Objekte mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit der Fachmarktkette Hammer abgeschlossen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich dabei auf rd. 800 Tsd. Euro. Hammer ist bundesweit an über 200 Einzelhandelsstandorten vertreten und ist eines der führenden Unternehmen für Raumgestaltung in Deutschland.



Zukauf in Sachsen-Anhalt

Bereits in der letzten Woche hat FCR hat einen vollvermieteten Nahversorger in der Lindenstraße 42 in Prettin, eine Stadt mit rd. 2.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt, übernommen. Die auf einem ca. 6.000 m² großen Grundstück 2010 in zentraler Lage errichtete Einzelhandelsimmobilie bietet eine vermietbare Fläche von über 1.000 m². Ferner stehen 88 Parkplätze zur Verfügung. Als langjähriger Ankermieter ist der Lebensmitteldiscounter Netto im bestens etablierten Objekt ansässig. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf über 100 Tsd. Euro, der WAULT beträgt 6,4 Jahre.



„Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie setzen wir beim Immobilieneinkauf gleichermaßen auf attraktive Einzelobjekte und Portfolios. Mit dem Hammer-Portfolio, das punktgenau unserem Ankaufsprofil entspricht, haben wir uns äußerst solide Immobilien sichern können, die unsere sehr gute Ertragsstabilität weiter erhöht. Mit dem Einkauf von jetzt bereits 15 Objekten in 2019 bin ich ebenfalls sehr zufrieden, dabei ist unsere Ankaufs-Pipeline auch weiter sehr gut gefüllt", so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.