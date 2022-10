FCR erwirbt Fachmärkte in Gräfenhainichen und Marktredwitz

Die FCR Immobilien AG hat zwei vollvermietete Einzelhandelsobjekte in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) und Marktredwitz (Bayern) erworben und damit ihren profitablen Immobilienbestand weiter ausgebaut.

.

Bei den Zukäufen handelt es sich um das Fachmarktzentrum in der Gadewitzer Weg 20 in Gräfenhainichen sowie den Fachmarkt in der Waldershofer Straße 10 in Marktredwitz mit einer Mietfläche von rd. 8.200 m² bzw. 3.300 m². Die Netto-Mieten der beiden Objekte liegen bei rd. 700 Tsd. Euro. Der gewichtete WAULT beläuft sich auf ca. 5 Jahre.



Die beiden Objektzukäufe ergänzen hervorragend das FCR-Portfolio. Die annualisierte Ist-Netto-Miete steigt mit den Zukäufen aktuell auf über 31 Mio. Euro. Die Funds from Operations, FFO, erhöhen sich annualisiert auf rd. 14 Mio. Euro.