FCR erwirbt Einzelhandelsimmobilien in Datteln und Burgdorf

Die FCR Immobilien AG stärkt das Immobilienportfolio durch zwei weitere Zukäufe in Datteln (Nordrhein-Westfalen) und Burgdorf (Niedersachsen). Über den Kaufpreis der beiden Einzelhandelsimmobilien wurde Stillschweigen vereinbart. Die nunmehr 33 Objekte im Portfolio der FCR weisen zusammen eine vermietbare Fläche von über 115.000 m² aus.

.

Ankermieter des gut 1.000 m² großen und nahezu vollvermieteten Objekts in Datteln ist der bekannte Lebensmitteldiscounter Netto. Das 2006 errichtete, eingeschossige Gebäude generiert jährliche Mieteinnahmen von gut 165 Tsd. Euro. Der Netto-Markt liegt in der Castroper Straße 319, einer Hauptverkehrsstraße, die direkt in die 36.000 Einwohner große Stadt Datteln im nördlichen Ruhrgebiet führt. Die Einzelhandelsimmobilie ist von allen Seiten leicht zugänglich und verfügt über 100 Stellplätze.



Beim Zukauf der zweiten Immobilie handelt es sich um ein Fachmarktzentrum, das im niedersächsischen Burgdorf gelegen ist und über eine Gesamtfläche von knapp 3.700 m² verfügt. Das Objekt Uetzer Straße 66/67 bietet zwei separate Mietflächen, die langfristig vermietet sind. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf knapp 265 Tsd. Euro. Insgesamt stehen dem Einkaufszentrum rund 114 Stellplätze zur Verfügung. Die Lage der Immobilie zeichnet sich durch die Nähe zum Stadtzentrum sowie durch die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr aus.



„Mit den beiden jüngsten Zukäufen zeigen wir, dass unsere Wachstumsstrategie erfolgreich ist und wir in der Lage sind, am Markt renditestarke Objekte für FCR zu finden. Unsere Pipeline ist nach wie vor gut gefüllt, sodass wir unser Portfolio auch zukünftig weiter ausbauen werden“, so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG. Der signifikante Ausbau des Portfolios hatte bereits im Geschäftsjahr 2016 für steigende Mieteinnahmen gesorgt und forcierten das schnelle Wachstum des Unternehmens. In 2016 stiegen die Mieterlöse um 78 % von 3,2 Mio. Euro im Vorjahr auf 5,7 Mio. Euro. Die gesamten Umsatzerlöse (Mieterlöse und Umsätze aus dem Verkauf von Immobilien) in der FCR-Gruppe liegen mit 12,1 Mio. Euro auf einem konstant hohen Niveau. Und auch für das Geschäftsjahr 2017 ist die Gesellschaft mehr als optimistisch. Im 1. Halbjahr wuchs das Immobilienportfolio trotz vereinzelter Verkäufe und mit den beiden jüngsten Akquisitionen auf aktuell 33 Objekte. In Folge dessen steigt der Wert des Immobilienportfolios erstmals auf knapp 100 Mio. Euro. Der Net Asset Value (NAV) erhöht sich auf über 40 Mio. Euro. Die Ziele für das 1. Halbjahr 2017 wurden somit deutlich übertroffen.



„Ich bin mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. Wir haben unseren Immobilienbestand profitabel ausgebaut und setzen diesen Wachstumskurs 2017 und darüber hinaus fort. Unsere Strategie des Erwerbs hochrentierlicher Einzelhandelsimmobilien zu attraktiven Preisen bewährt sich belegbar“, so Raudies.