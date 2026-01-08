FC Bayern München und ERL starten Immobilien-Partnerschaft

Die ERL Immobiliengruppe kooperiert ab sofort mit dem FC Bayern München und ist seit Januar 2026 der erste „Offizielle Immobilien Partner“ des Rekordmeisters.

„Diese Partnerschaft markiert einen neuen Abschnitt in unserer Unternehmensgeschichte“, erklären die ERL-Vorstände Markus und Michael Erl. „Der FC Bayern München steht wie kaum ein anderer Verein für nachhaltigen Erfolg, Professionalität und klare Werte. Genau diese Haltung prägt auch ERL seit der Gründung im Jahr 1979.“



Zum Auftakt präsentiert sich ERL beim Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar 2026 in der Allianz Arena – als Matchday Presenter und mit einer Spendenaktion zur Halbzeit. Das familiengeführte Unternehmen plant, entwickelt und baut seit Jahrzehnten generationenübergreifende Wohnformen, insbesondere im Bereich Betreutes Wohnen.



Mit der Kooperation wollen beide Partner ihre Werte sichtbar machen. ERL-Vorstandsvorsitzender Alois Erl kündigt an, eine moderne Immobilie zu entwickeln, die die Identität des FC Bayern architektonisch widerspiegelt. Auch der Verein betont die gemeinsame Haltung zu Verlässlichkeit und Weitblick.