FC Bayern eröffnet Fanshop in Toplage

In Münchens Neuhauser Straße wird der FC Bayern seine Fans bald in einem größeren Store empfangen. Bislang ist der FC Bayern Store noch in der Neuhauser Straße 2, doch es haben bereits die Ausbauarbeiten auf einer neuen Fläche begonnen. Der Umzug und die Eröffnung des 700 m² großen Stores sind noch für dieses Jahr geplant. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich dann in der Neuhauser Straße 7, die eigentümerseits aufwendig umgebaut wird. Die Vermittlung des Mietvertrages sowie die Beratung des Mieters FC Bayern München erfolgten durch Storescouts. Die Eigentümerseite wurde von CBRE beraten.

.