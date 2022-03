FBK Development zieht positive Bilanz für erstes Geschäftsjahr

Die Ende 2020 gegründete FBK Development GmbH meldet für das zurückliegende erste Geschäftsjahr trotz der coronabedingten Herausforderungen einen guten Einstieg. Laut eigener Angaben konnten am Markt mehrere Transaktionen abgeschlossen und ein umfassendes Immobilienportfolio aufgebaut werden.

.

Insgesamt belief sich das Transaktionsvolumen demnach im Jahr 2021 auf ca. 59 Millionen Euro. Die größte Einzeltransaktion war der Erwerb des „N-City Portfolios“ aus einem Fonds der ZBI Gruppe, ein aus vier Objekten mit 53 Wohnungen sowie zusätzlichen Gewerbeeinheiten bestehendes Portfolio in sehr guten Lagen der Nürnberger Innenstadt. Das Closing erfolgte noch im vierten 2021. Das Portfolio, das in der Welserstraße und Werderstraße liegt, weist ca. 3.000 m² vermietbare Fläche auf, davon sind ca. 50 m² Gewerbeflächen.



Das N-City Portfolio steht sinnbildlich für das Leistungsspektrum des Projektentwicklers. Neben dem Aufbau und der Erweiterung des eigenen Bestandsportfolios liegen die weiteren Schwerpunkte in der Immobilien-Projektentwicklung sowie im gewerblichen Immobilien-Investment – immer begleitet durch ein aktives Asset-Management. In Fokus liegt dabei, ganz im Sinne eines klimagerechten Bauens, die energetische Sanierung der Bestandsimmobilien.



„Zum Start haben wir mit unserer langjährigen lokalen und regionalen Branchenerfahrung den Fokus auf den Nürnberger Markt gelegt. Und schon im ersten vollständigen Jahr unseres Unternehmens konnten wir, auch dank unseres Netzwerks und der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, ein starkes Ergebnis erzielen.“, sagt Christoph Bauer, einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter.



Für die weitere Entwicklung und das kommende Jahr steht nun die Ausweitung der Akquisetätigkeiten auf den gesamten nord- und ostbayerischen Raum auf dem Plan. Für 2022 strebt das Unternehmen ein Transaktionsvolumen von mehr als 70 Millionen Euro an.