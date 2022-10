FAY vermietet weitere Flächen im Flexgate

Die Swissport Berlin GmbH und das Heizungs- und Klimatechnikunternehmen Estonteco haben im Flexgate Mietverträge über 734 beziehungsweise 1.194 m² unterzeichnet. „Mit diesen Vertragsabschlüssen hat FAY Projects in dem Neubauprojekt am Flughafen BER 63 Prozent der Büroflächen vermietet“, sagt Manuel Oltersdorf, Senior Project Manager bei FAY Projects. Generell nehme die Vermietung am und um den Airport BER wieder Fahrt auf.

