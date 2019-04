Die Projektentwickler Fay Projects GmbH und Alfons & Alfreda Management GmbH haben schon im Herbst 2018 in einem Joint Venture ein Gewerbegrundstück an der Stolberger Straße in Köln-Braunsfeld erworben. Generalplaner für das Projekt ist das in Düsseldorf ansässige Architekturbüro Phase5 GmbH.

[…]