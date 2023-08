Fay und A&A vermieten 1.430 m² im Ovum an Rewe

Fay Projects und Alfons & Alfreda haben mit der jüngsten Vermietung von 1.430 m² Gesamtfläche an Rewe die Vollvermietung des Bürocampus' Ovum in Köln-Braunsfeld erreicht. Der Lebensmitteleinzelhändler mietet für 15 Jahre und fungiert als Nahversorger inklusive Gastronomieangebot für das Quartier und seine Umgebung. Im März dieses Jahres vermeldeten die Joint-Venture-Partner Fay und A&A bereits die Vollvermietung der Büroflächen im Objekt [wir berichteten].

