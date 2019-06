Fay startet Vermietung für Kölner Gewerbecampus „Ovum“

In Köln-Braunsfeld hat die Vermietung im Neubauprojekt „Ovum“ nördlich der Aachener Straße begonnen. Die Gesamtmietfläche von ca. 27.600 m² verteilt sich auf sechs bzw. sieben Geschosse, davon 17.250 m² Büro und Einzelhandel, ein Hotel mit ca. 210 Zimmer und ca. 7.900 m² (BGF) sowie 2.800 m² Gastronomie und Fitness. Mit dem Neubauprojekt entsteht ein hochwertiger Campus mit einem zentralen, ovalen Platz, der das neue städtebauliche Zentrum von Braunsfeld sein wird.

.