Fay startet Bauarbeiten für Flexgate am BER

Im Businesspark Gatelands am BER rollen seit letzter Woche die Bagger. Nach Abschluss der archäologischen Grabungen hat Fay Projects in Zusammenarbeit mit Goldbeck als Generalunternehmer in der letzten Woche mit den Bauarbeiten für das Flexgate begonnen. Der siebenstöckige Neubau in der Kienberger Allee umfasst 14.300 m² Mietfläche und 85 Tiefgaragenplätze bis zum 3. Quartal 2022 in System-Fertigbauweise errichtet. Eine Fläche von 2.200 m² im fünften OG ist bereits an den Workspace-Anbieter Collection Business Center vermietet.

