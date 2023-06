Fay Projects und Alfons & Alfreda füllen Eckhaus

Fay Projects und Alfons & Alfreda haben für ihr ca. 1.680 m² Gewerbeobjekt Eckhaus in der Düsseldorfer Schadowstraße 78 die Vollvermietung erreicht. Nachdem schon kurz vor der Fertigstellung im vergangenen Herbst alle Einzelhandelsflächen vermietet werden konnten [wir berichteten], sind nun auch die letzten vakanten Büroflächen vergeben.

