Fay Projects feiert Richtfest im Chemnitzer Johannis-Quartier

Bereits am 11. Juli hob sich bei einer coronabedingt reduzierten Zeremonie der Richtkranz über der neuen Zentrale des Energieversorgers Eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG, die bis Herbst kommenden Jahres bezogen werden soll. Das Bürohaus ist Teil des Johannis-Quartiers, dem aktuell größten Bauvorhaben in der Chemnitzer Innenstadt. „Der Tradition folgend haben wir die Richtkrone an der höchsten Stelle platziert“, sagte Raik Szelenko, Geschäftsführer Hochbau Ost bei der Köster GmbH. „Ein Novum in unserer Bautätigkeit, es gibt leider nur ein virtuelles Richtfest.“

