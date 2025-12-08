ESG-Erfolg für das Mitzsch
Fay Projects erhält DGNB-Gold für das Mitzsch in Leipzig
Mit dem Mitzsch in Leipzig haben Fay Projects und Goldbeck ein Bürogebäude realisiert, das nicht nur vollständig vermietet ist, sondern auch den ESG-Kriterien entspricht: Die EU-Taxonomie-Verifikation der DGNB belegt die ökologische Qualität des seriellen Baukonzepts inklusive Photovoltaik, E-Mobilität und ÖPNV-Anbindung.
Als eines der ersten seriell errichteten Bürogebäude in Deutschland hat das Mitzsch in Leipzig eine ESG-Verifikation zur EU-Taxonomie absolviert. Neben einem wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel bescheinigen die Detailergebnisse dem Mitzsch Höchstwerte bei der Unterstützung der Kreislaufwirtschaft durch Gebäudedesign und Bautechnik sowie bei der Wiederverwendung von mindestens 70 Prozent der ungefährlichen Bau- und Abbruchabfälle. Zudem wurde das Gebäude mit dem DGNB-Zertifikat für nachhaltige Büro- und Verwaltungsgebäude in Gold ausgezeichnet.
„Die Verifikation zur EU-Taxonomie unterstreicht die hervorragenden Möglichkeiten seriellen Bauens mit Blick auf ökologische Nachhaltigkeit und Qualität“, sagt Ingo Lindner, Geschäftsführer von Fay Projects.
Nachhaltig sind darüber hinaus auch das Energie- und das Mobilitätskonzept: Ein ressourcenschonendes Heiz-Kühl-System in Kombination mit einer hauseigenen Photovoltaik-Anlage, eine exzellente Anbindung an den ÖPNV sowie ein großzügiges Stellplatzangebot für E-Mobilität sorgen für hohe Nutzungsqualität.
Von insgesamt 86 Pkw-Stellplätzen sind 42 mit E-Ladestationen ausgestattet. Bei Bedarf können bis zu 100 Prozent der Stellplätze mit Ladeinfrastruktur nachgerüstet werden. Der Fahrradraum bietet Platz für bis zu 140 Fahrräder, ebenfalls mit E-Lademöglichkeiten – ein Beitrag zur innerstädtischen Mobilitätswende.
„Das Mitzsch hat mit bonitätsstarken Mietern eine stabile Ertragsstruktur mit nachgewiesener ESG-Konformität und ist damit ein attraktives Asset für institutionelle Investoren wie auch Family Offices“, sagt Wolfgang Heid, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung von Fay Projects. „Das Ergebnis bestätigt unsere Kompetenz, jederzeit mit einem guten und innovativen Produkt in den Markt gehen zu können.“