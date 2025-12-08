Fay Projects erhält DGNB-Gold für das Mitzsch in Leipzig

Mit dem Mitzsch in Leipzig haben Fay Projects und Goldbeck ein Bürogebäude realisiert, das nicht nur vollständig vermietet ist, sondern auch den ESG-Kriterien entspricht: Die EU-Taxonomie-Verifikation der DGNB belegt die ökologische Qualität des seriellen Baukonzepts inklusive Photovoltaik, E-Mobilität und ÖPNV-Anbindung.

