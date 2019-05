Fay legt Grundstein für neue Eins-Zentrale in Chemnitz

In der Chemnitzer Innenstadt wird für den kommunalen Energieversorger Eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG eine neue Zentrale errichtet. Unter Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig erfolgte heute die Grundsteinlegung für die Hochbau-Arbeiten. Das neue Gebäude entsteht auf dem 5.700 m² großen Grundstück an der Bahnhofstraße Ecke Johannisplatz durch den Mannheimer Projektentwickler Fay Projects GmbH in Zusammenarbeit mit Tchoban Voss Architekten und dem Bauunternehmen Köster GmbH.

