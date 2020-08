Fattal verkauft Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz an Art-Invest

Die Fattal Hotel Group hat das 4-Sterne-Superior-Hotel Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz an

den Assetmanager Art-Invest Real Estate verkauft, der es in seinen AIREF Hotel-Manage to Core-Fonds einbringen wird. Das Marktumfeld im Segment Hotel ist aktuell zwar extrem schwierig, aber Dr. Peter Ebertz, Managing Director und Head of Hotels, geht mittelfristig von einer Erholung des Segments aus, insbesondere in Berlin. Im Rahmen eines 25-jährigen Mietvertrages wird das Objekt auch in Zukunft von den Leonardo Hotels, die zum börsennotierten Hotelunternehmen Fattal Hotel Group gehören, unter der Marke „Leonardo Royal“ betrieben. "In den nächsten Monaten werden wir gemeinsam mit dem Betreiber zusätzlich eine gezielte Auffrischung des Hotelprodukts umsetzen, um an der Erholung des Marktes bestmöglich zu partizipieren“, so Ebertz.

