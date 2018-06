Fattal Hotels macht mit Sale and Lease back-Deal in München Kasse

Jetzt ist es offiziell: Fattal Hotels Group hat das Leonardo Royal Hotel in München an Invesco Real Estate für rund 157 Mio. Euro verkauft; 25 Mio. Euro über dem Buchwert. Zeitgleich mit dem Verkauf hat der Hotelbetreiber für sein Flaggschiff in der bayerischen Metropole einen Pachtvertrag über 30 Jahre abgeschlossen. Der Deal hatte bereits Ende Mai die Runde gemacht, wurde aber seitens der Parteien bis dato noch nicht offiziell bestätigt.

Das 4-Sterne-Superior-Hotel in der Moosacher Straße 90 in Milbertshofen verfügt auf rund 17.500 m² BGF über 424 Zimmer, 1.800 m² große Konferenzflächen sowie einen Ballsaal für bis zu 800 Personen. Die Immobilie befand sich seit 2011 im Bestand des Hotelbetreibers. Bei dem Verkauf wurde das Unternehmen von Norton Rose Fulbright beraten.