Der auf ultrafrische Produkte spezialisierte Lebensmittel-Logistiker Fatrans GmbH, ein Unternehmen der Fatels Food Group mit Sitz in Amsterdam, erweitert seine bestehenden Logistikstandorte um eine Niederlassung in Hannover. Die Immobilie ermöglicht Fatrans die Nutzung von 2.500 m² gekühlter Lagerfläche. Damit werden große Handelsketten per Sammelguttransport beliefert. …

[…]