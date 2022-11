Fatrans mietet Kühllagerflächen in Rosbach

Die Fatrans GmbH mit Sitz in Paderborn hat eine ca. 2.700 m² große Kühl-Lagerfläche in der Immobilie Bornweg 100 in Rosbach v.d.H., im Einzugsgebiet von Frankfurt angemietet. Das Unternehmen handelt mit hochwertigem Obst und Gemüse und gehört zur Fatels Food Group, einer Holdinggesellschaft, mit Sitz in Amsterdam, in der die verschiedenen Geschäftsbereiche (Anbau, Handel, Produktion und Logistik) gebündelt sind. Vermieter ist ein gewerblicher Eigentümer, der das Maklerhaus MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung beauftragt hat.

