Der Kölner Westen gewinnt bei Mietern durch seine Nähe zum Zentrum an Attraktivität, was sich auch in der Nachfrage widerspiegelt. In den vergangenen Wochen gab es in der Rudi-Conin-Straße/Butzweilerhofallee im Stadtteil Ossendorf weitere kleine Neuzugänge. Auf diesen Mikrostandort entfiel Anfa

[…]