Hamburg: Drei Neuzugänge am Neuen Wall

Die hanseatische Metropole steht bei Retailern hoch im Kurs. In der Luxuslage Neuer Wall, Große Bleichen, ABC-Straße sowie in der Poststraße gibt es insgesamt fünf Neuzugänge. Drei davon entfallen auf die begehrte Luxuslage Neuer Wall.

.

Begehrte Lage „Neuer Wall“

In der Luxuslage Neuer Wall gibt es drei Neuzugänge: Das schwedische Modelabel ACNE Studios zieht mit seinem Hamburger Store um: 240 m² Einzelhandelsfläche mietete die ACNE Studios Germany GmbH über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate. Der Store am Neuen Wall 63 wird zurzeit vom neuen Mieter selbst umgebaut und soll im Juni eröffnet werden. Zuvor hatte ACNE seinen Shop im Kaufmannshaus an der Bleichenbrücke. Weitere Filialen in Deutschland betreibt das Modelabel bereits in Berlin und München.



Neben dem schwedischen Modelabel hat sich auch das italienische Designerlabel Peserico eine Fläche gesichert. Das Label wird im Sommer 2017 die Ladenfläche von Cadenzza am Neuen Wall 15 übernehmen. Die Einzelhandelsfläche ist rund 120 m² groß, Eigentümer ist eine private Erbengemeinschaft. Peserico wird bei seiner Expansion in Deutschland exklusiv von Colliers International beraten.



Zudem hat ein Luxusuhrenhersteller aus der Schweiz über die Berater von Engel & Völkers eine ca. 97 m² große Ladenfläche am Neuen Wall 7 angemietet. Auch hier werden die Flächen derzeit umgebaut, damit die Eröffnung noch im Sommer 2017 erfolgen kann. Vermieter ist ein Hamburger Privateigentümer.



Fleurs de Paris eröffnet Laden in der ABC-Straße

Das Malkerhaus konnte zudem an Fleurs de Paris eine rund 100 m² große Ladenfläche in der ABC-Straße vermitteln, die sich im Eigentum eines hanseatisches Family Offices befindet. Engel & Völkers berät das Unternehmen seit einigen Monaten bei der Expansion und hat bereits vorher schon Flächen in Berlin, Düsseldorf und München an Fleurs de Paris vermitteln können. Das im Jahr 2016 in Berlin gegründete Unternehmen hat sich mit der Entwicklung luxuriöser Rosen-Arrangements einen Namen gemacht.



Pariser Mode-Label ba&sh kommt in die Hansestadt

Einen weiteren Neuzugang gibt es zudem in der Toplage Große Bleichen. Ein Jahr nachdem die 2003 gegründete Boutique ihren zweiten Monolabel-Store in Deutschland eröffnete, lässt sich ba&sh in diesem Sommer bereits mit der fünften nationalen Repräsentanz nieder: Auf Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart folgt jetzt eine Filiale in der Hansestadt- Das Unternehmen der zwei Pariserinnen Barbara Boccara und Sharon Krief wird im „Kaufmannshaus“ in den Großen Bleichen 31 auf rund 120 m² im Erdgeschoss Mode eröffnen. Savills war während des Vermittlungsprozesses sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter der Verkaufsfläche, der RFR Management GmbH, beratend tätig.



520 m² in Barmbek und Ottensen vermietet

Neben den Anmietungen in der Innenstadt wurden aber auch zwei neue Anmietungen in den Stadtteilen Barmbek und Ottensen gemeldet. Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner hat gemeinsam mit der Hamburger B&L Gruppe mehr als 460 m² Mietfläche in dem Geschäftshaus auf dem ehemaligen Hertie-Grundstück an der Fuhlsbüttler Straße 101 in Hamburg-Barmbek an die Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH für ein neues Peter Pane-Burgerlokal vermietet. Zuvor konnten bereits vor Baustart Mietverträge mit Rewe, Aldi und Rossmann sowie einem Intercity Hotel mit 209 Zimmern geschlossen worden. Damit ist das Gemeinschaftsprojekt von Development Partner und B&L Gruppe zu rund 75 Prozent vermietet. Der Mietvertrag wurde durch das Hamburger Maklerunternehmen Object vermittelt.



Im Stadtteil Ottensen feierte außerdem eine neue Filiale von Edel Optics in der Ottenser Hauptstraße 22 ihre Eröffnung. Der Mietvertrag wurde bereits im März 2016 von Lührmann vermittelt. Auf ca. 60 m² Verkaufsfläche bietet der „Optiker der Zukunft“ nun auch in diesem Stadtteil Markenbrillen an.