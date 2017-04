Fashionagentur mietet Showroom in Düsseldorf

Eine Immobiliengesellschaft aus Berlin hat einen ca. 70 m² großen Showroom auf dem Karl-Arnold-Platz in Düsseldorf-Golzheim vermietet. Das moderne, achtgeschossige Gebäude „KAP 2 - the new fashion plaza“ ist ein reines Fashionhouse mit insgesamt 6.400 m² Mietfläche. Mieter ist eine Fashionagentur, die unter anderem Marken wie Dolomite, Powderhorn und Poivre Blanc vertritt. Verwaltet wird das Gebäude von der Suprema Immobilienverwaltungs GmbH. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Düsseldorf.

