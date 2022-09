Fashion Week bringt Leben ins alte Telegraphenamt

Nach langem Leerstand im alten Telegraphenamt in der Oranienburger Straße füllen die Veranstaltungen der Fashion Week, die noch bis zum 10. September läuft, das historische Gebäude erstmals wieder mit Leben. Der Umbau nach den Plänen von Patzschke Architekten ist so gut wie abgeschlossen, bevor das „neue“ Gebäude aber wieder in den Hotelbetrieb übergeht, füllt die Fashion Week das Erdgeschoss sowie die mit Glas überdachten Innenhöfe mit Leben.

